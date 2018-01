LORTIE, Lucien



Au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 18 décembre 2017, à l’âge de 81 ans, est décédé M. Lucien Lortie, époux de Mme Marie-Claire Lauzé, demeurant à St-Lin-Laurentides.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants Richard (Hélène Moreau) et Claude (Coralie Robin), son petits-fils Mathieu (Vanessa St-Pierre-Morency), ses frères Pierre-Paul (Gisèle Monahan), feu Roger (Anita Guilbault), feu Jean-Guy (Réjeanne Duval), feu Paul-Eugène, feu Gilles, ses soeurs Claire (Adrien Boisclair), feu Jeannine (feu Marcel Vézina), feu Yvette (feu Oscar Morin), ses beaux-frères et belles-soeurs: Lucienne, Lucien (Simone Savage), Roger (Claudette Lauzon), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 5 janvier 2018 de 19h à 22h et le jour des funérailles à compter de 9h à la1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Les funérailles seront célébrées le samedi 6 janvier 2018 à 11h en l’église de St-Lin-Laurentides.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com