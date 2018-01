CHARTIER, Roméo



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 décembre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roméo Chartier, époux de madame Claire Chenard Robinson Chartier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Manon), feu Jacques (Jacinthe), Diane (feu Normand), Pierre (Lucette), Lyne, André (Line), Sylvie, Josée (Gilbert), sa soeur, Marie Fontaine, ses petits-enfants Mélanie, David, Véronique, Yan, Stéphanie, feu Maéva, Christine et Steve, ses douze arrière-petits-enfants, la famille Chenard: Aurore, Thérèse, Margot, Lucille, Gérard, Sylvio, de nombreux parents et amis ainsi que les vénérables frères de la Loge Delta de L'Amitié.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com, 450-359-0990le vendredi 12 janvier 2018 à compter de 13h. Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 13 janvier 2018 à 16h, en la chapelle du complexe funéraire. Heures des visites: vendredi de 13h à 17h et de 19h à 21h, samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.Des dons à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu) seraient appréciés de la famille.