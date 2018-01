ROCHETTE, Roland



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Roland Rochette, survenu le 29 décembre 2017, à l'âge de 95 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Alberte Dépatie, ses enfants Claude (Lorraine), Michel (Josée), Sylvie (André), ses petits-enfants Francis, Mathilde, Jean-Philippe, ses soeurs Madeleine, Jacqueline et son frère Jacques de même que ses belles-soeurs et son beau-frère, plusieurs nièces, neveux, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 janvier de 11h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 1559, rue Montarville, St-Bruno.Une courte cérémonie aura lieu à 16h.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre-Boucher pour la qualité des soins prodigués au cours des dernières années.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de l'hôpital Pierre-Boucher serait apprécié.