TRUDEAU, Yves



Le 18 décembre, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Yves Trudeau, fils de feu Mme Berthe Bonhomme et de feu M. Armand Trudeau.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Huguette Lefebvre Trudeau, ses enfants Marie (Daniel Constantineau), François et Gilles (Dominique Larochelle), ses petits-enfants Maude et Miriam Blain-Trudeau, Elisabeth et Godefroy Trudeau ainsi que ses cinq arrière-petits-enfants, Mark, Melody, Corentin, Alizée et Félicie.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 5 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Viateur (1175, avenue Laurier Ouest, Montréal), le samedi 6 janvier à 11h.La famille remercie les intervenants du CHUM et de la résidence Azur du Manoir Outremont.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Yves Trudeau de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) serait apprécié.