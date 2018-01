DAUPHINEE, Michael Philip



10 juin 1945 - 30 décembre 2017C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Michael à l'âge de 72 ans, cher époux de Monique Cantin et père adoré de Mathieu James Dauphinee. Il était le fils de feu James Dauphinee et de feu Floris Mullen.Né à Lunenburg, Nouvelle-Écosse, il grandit ensuite en banlieu de Toronto au côté de ses frères et soeurs John Dauphinee et Lynn (Bob Hester). À l'âge de 46 ans, il rencontre Monique Cantin, celle qui sera pendant 24 ans son épouse. Ils auront un enfant : Mathieu James.Outre son épouse et son enfant, sa soeur et son frère; il laisse dans le deuil sa belle maman Margo Cantin (née Marguerite Dallaire), sa belle-soeur Hélène Cantin (Martin Haig) ses beaux-frères Louis Cantin (Sylvie Ménard), Raymond Cantin, Pierre Cantin, Denis Cantin (Francine Laplante) Michel Cantin et Bruno Cantin (Francine Castonguay) ses neveux et nièces Jody Haig, Lili Ménard, Samuel et Antoine Cantin, Émile Cantin, Joanna Carey (David) et Cameron Hester, ainsi que plusieurs cousines, cousins, tantes et oncles et amis.Michael a été impliqué pendant plusieurs années auprès de l'Église Luthérienne du Bon Pasteur de Saint-Lambert. Cet homme simple et généreux qui aimait tant sa famille et ses amis nous a quittés. Pour lui rendre hommage, nous nous réunirons au Complexe Funéraire Ledoux de Magog.La famille vous y accueillera le samedi 6 janvier 2018 de 14h à 16h afin de recevoir vos condoléances. Les funérailles auront lieu cette même journée à 16h au même endroit.La famille désire remercier l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Magog pour les soins extraordinaires prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Magog ou à L'Envolée.situé au 155, rue SherbrookeMagog, Qc.Tél. : (819) 843-4473Téléc. :( 819) 843-4563Site internet : www.ledouxmagog.com