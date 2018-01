DESGROSEILLIERS, Marcel



À Mercier, le 19 décembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Marcel Desgroseilliers, conjoint de Mme Gisèle Picard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Muriel (Robert Lefebvre), Robert (feu Liliane Galarneau) et Suzie, leur mère Georgette Dubuc, les enfants de sa conjointe, ses quatre petits-enfants, huit arrière-petits-enfants, ses soeurs Gaby (feu Johnny Gagnon) et Jeannine (Réal Langlais), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis. Il était le frère de feu Yvonne, feu Adrien (feu Noëlla Guérin), feu Adrienne (feu Maurice Leduc).La famille recevra les condoléances le samedi 6 janvier à compter de 9h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu en la chapelle du salon ce même jour à 13h. Inhumation à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, vous pouvez exprimer votre sympathie par des dons à Diabète Québec.