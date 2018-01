ARIAL, Mariette



17 avril 1933 - 24 décembre 2017À Hawkesbury, ON, le 24 décembre 2017, à l’âge de 84 ans, est décédée madame Mariette Arial (née Latour), épouse de feu Jean-Guy Arial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Georges Gohier), Martin, Benoit et Stéphane; ses quatre petits-enfants: Lyane (Yanic Giroux), Isabelle (Jose Regalado), Maxime et Véronique; deux arrière-petites-filles: Maëlle et Audrey; sa soeur Mercédès (Jean-Louis Lapointe), ainsi qu’un beau-frère Yvon Chevrette (feu Réjane), des belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s.Selon la volonté de Mariette, il n’y aura pas de visites au salon funéraire, ni de célébration.Un très grand merci pour l’exceptionnel dévouement et support moral de tout le personnel de la Résidence Prescott et Russell.La famille vous sera reconnaissante pour tout don envoyé à la Fondation de la Résidence Prescott et Russell, 1020, boul. Cartier, Hawkesbury, ON, K6A 1W7.La direction des funérailles a été confiée à la453, RUE ST-PHILIPPE, ALFRED, ON(613) 679-2802pour un message de condoléances/don oupour de plus amples renseignements,prière de visiter le