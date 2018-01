PLOURDE, Gisèle



À Laval, le mardi 19 décembre 2017 est décédée, à l'âge de 89 ans, madame Gisèle Plourde.Elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Maximo) et Johanne (Jean-François), ses petites filles Marie-Ève et Raphaelle et leur conjoint, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 janvier 2018 dès 10h30 en l'église St-André Apôtre (rue Prieur angle Waverly) à Montréal. Les funérailles suivront à 11h.Des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval, 655 avenue Bellevue, Laval, QC H7C 0A8,seraient appréciés.