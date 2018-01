L'HEUREUX, Aurette née Pilon



Le 26 décembre 2017, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Aurette L'Heureux (née Pilon), fille de feu Léona Dubreuil et de feu Antoine Pilon. Elle était l'épouse de feu Jacques L'Heureux. Elle est partie rejoindre son fils Jacquot.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josseline, Claudine (Victor), Robert, Marie (Louis) et Louison (Denis), ses douze petits-enfants ainsi que leur conjoint(e)s, ses treize arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 janvier 2018 de 15h à 19h à la:Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation des Auberges du cœur.