GIRARD, Dalma



Subitement, à Lachute, le 28 décembre 2017, est décédé à l'âge de 83 ans, M. Dalma Girard, époux de Simone Dufresne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants Sylvain (Claire Desjardins) et France (Guy Sigouin), ses deux petites-filles Jessica (Éric) et Alexandra, ses trois arrière-petits-enfants Charlie, Zoé et Mayson, sa soeur Odette (Louis Buissart), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 5 janvier 2017 de 19 à 22 heures, au:395 RUE GRÂCELACHUTE (QUÉBEC) J8H 1M3salonrolandmenard.netLes funérailles auront lieu le samedi 6 janvier 2017 à 14 heures, en l'église Ste-Anastasie, 174 rue Béthanie, Lachute (Québec) J8H 2M1. Ouverture du salon samedi à compter de midi.Des dons à la Fondation de l'Hôpital de Lachute seraient appréciés.