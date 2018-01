LABRETTA, Camillo



À Greenfield Park, le 28 décembre 2017, à l'âge de 66 ans est décédé Camillo Labretta, époux de Sylvie Morrison.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Nino, son frère Joe, sa soeur Rita, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:7679 BOUL TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu samedi le 6 janvier 2018 à 11h30 en la chapelle du cimetière du Fleuve, 2750, boul. Marie-Victorin Est, Longueuil, Qc, J4G 1P5.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer.