BACHAND, Guy



Le 29 décembre 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé Guy Bachand, de Brossard, époux de Flore-Annette Lécuyer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Diane) et Sylvie (Richard), son petit-fils Jason (Leslie), ses belles-soeurs Louise (feu Florent), Monique (feu Gérard), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 janvier de 19h à 22h et le dimanche 7 janvier dès 9h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 11h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Charles LeMoyne serait apprécié.