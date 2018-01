À propos du civisme et du soin de son environnement

J’ai bien aimé votre façon de rabrouer Adèle qui tentait de nous faire croire que le civisme était une affaire personnelle et qu’il serait bien difficile de faire observer les mêmes règles à tout le monde. Autrement dit selon elle, celui qui bouscule une file qui attend l’autobus pour passer devant les autres a raison de le faire s’il le fait parce que c’est ça qu’on lui a enseigné ?

Même chose pour celui qui ne respecte pas les façons de faire dans une copropriété en laissant ses ordures où bon lui semble, en ne prenant pas soin des aires communes ou en se permettant de faire du bruit à des heures indues ? Il aurait le droit de le faire selon elle parce que c’est ça qu’on lui a enseigné.

Non mais où est-elle allée chercher ça ? Ce n’est pas parce qu’on descend du singe qu’on peut se gratter les puces en public ? Un minimum de respect des autres commande qu’on respecte individuellement les règles de vie en commun pour garder notre espace public sain. On recommande le retour des cours de sexualité, d’arts ménagers ainsi que de budgétisation d’un foyer dans les écoles. Je pense que des cours de civisme et de savoir-vivre seraient tout aussi bienvenus.

Même rendue à 70 ans ça m’est encore utile

J’aime bien votre référence à l’expression « savoir-vivre » qui au fil des ans a disparu parce qu’elle s’apparentait trop à « ...un ensemble de règles désuètes circonscrites dans le milieu bourgeois ». Mais le mot en disparaissant a fait disparaître du coup la notion de politesse qui le sous-tendait, laquelle est fondée sur le respect et la reconnaissance des autres.