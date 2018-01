GAGNÉ, Fernande



À St-Eustache, le 29 décembre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Fernande Gagné.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Sylvain (Christine), Gaétan (Nathalie), Jean-Guy (Claudine) et Chantal (Jacques Jr), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Irène et Lucille ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au:146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHELes funérailles auront lieu le samedi 6 janvier 2018 à 14h en l'église St-Eustache. Le salon ouvrira dès 11h ce jour même.