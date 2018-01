JUILLET, Claude



Le 24 décembre, à l'âge de 78 ans est décédé Claude Juillet époux de feu Nicole Ménard.Il laisse dans le deuil ses enfants Marylène, Dominic (Annie) et Patrick (Stéphanie), ses petits-enfants Jordan et Jessianne (ainsi que leur père Randy), Danaé, Ophélie et Mikaël, en plus de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 3 janvier 2018 dès 15h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2TEL: (450) 463-1900Les funérailles auront lieu le mercredi 3 janvier 2018 à 19h en la chapelle du salon.