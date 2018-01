Alicia Moffet annonce une mauvaise nouvelle au sujet de sa gamme de rouges à lèvres

L’ex-candidate de La Voix a partagé une vidéo qui en a surpris plus d’un mardi.

La jeune femme a annoncé sur sa chaîne YouTube qu’elle avait vendu ses parts de la compagnie de maquillage qu’elle a lancée l’été dernier.

« Alicia Cosmetics ne m’appartient plus. Je n’ai plus de lien, zéro lien avec la compagnie», a-t-elle dit.

Celle qui a paru dans la série Influenceurs sur les ondes de Vrak.tv a expliqué que la compagnie sollicitait beaucoup de son temps, ce qui lui empêchait de se consacrer aux autres aspects de sa carrière, notamment le chant, les réseaux sociaux et les vidéos YouTube.

« Je ne vois pas ça comme une déception, je ne vois pas ça comme une défaite. Je vois vraiment ça comme quelque chose qui m’a appris beaucoup », a-t-elle dit, en ajoutant qu’elle aimerait se relancer en affaires dans le futur.

Alicia Cosmetics, qui propose des rouges à lèvres liquides accompagnés d'un brillant à lèvres translucide, existe toujours. Par contre, la compagnie a effacé toutes les photos d’Alicia sur ses réseaux sociaux. Ne reste plus que ce message que la chanteuse avait signé :

Alicia a conclu sa vidéo en exprimant à ses fans à quel point elle était reconnaissante pour le soutien.

« Je ne pourrais pas vous remercier assez. Les résultats honnêtement, les chiffres que ça l’a donnés, cette compagnie là, c’était extraordinaire. Ce n’est vraiment pas la raison pourquoi je me suis retirée de ça, au contraire. Comme je vous dit, je veux vraiment repartir quelque chose éventuellement, plus tranquillement par exemple. Je veux plus prendre mon temps. »

