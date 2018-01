Andrei Vasilevskiy électrisant

Si l’on se fie à la portion 2017 de la présente saison, il est bien possible que quatre joueurs du Lightning de Tampa Bay raflent tous les trophées individuels à la fin de la saison, dont le trophée Vézina. Leur gardien Andrei Vasilevskiy a une avance de 113 points sur Jonathan Quick (Kings) en tête de notre classement hebdomadaire.

Ça va plutôt bien du côté du Lightning. Avant les matchs d’hier, Nikita Kucherov était à la fois le meilleur marqueur et le meilleur buteur de la ligue. Le défenseur, Victor Hedman occupait le troisième rang des défenseurs, autant pour les points que pour le différentiel. Quant à l’ex-espoir du Canadien, Mikhail Sergachev, il est un sérieux candidat au trophée Calder. Il est présentement le meilleur défenseur recrue.

Est-ce que le Lightning peut rafler à la fois le trophée Hart, le trophée Art Ross, le trophée Maurice Richard, le trophée Norris, le trophée Calder et le trophée Vézina ? Et pourquoi pas le trophée du Président et la coupe Stanley tant qu’à y être ?

Revenons à Vasilevskiy. Qui dit mieux qu’une fiche de 25 victoires, cinq revers et une défaite en surtemps ? Ajoutez à cela un taux d’efficacité de ,935, une moyenne de buts alloués de 2,02 et cinq jeux blancs.

Domination totale

Le gardien russe de 23 ans domine ses pairs dans toutes ces catégories et il s’éclate depuis le départ au mois de mars de Ben Bishop, maintenant à Dallas après un bref passage à Los Angeles. On voit pourquoi Vasilevskiy a été le premier gardien sélectionné (19e) en 2012. Le deuxième gardien sélectionné cette année-là fut Malcom Subban (24e) par les Bruins de Boston. Sa carrière ne fait que débuter à Las Vegas.

Vasilevskiy vient de connaître une semaine presque parfaite, n’allouant qu’un but sur 57 tirs en deux matchs complets et une brève sortie de huit minutes en relève de Peter Budaj. Il a signé trois jeux blancs à ses sept derniers départs et il occupe le premier rang de notre classement pour une troisième fois en quatre semaines.

Vasilevskiy était impliqué dans un duel de toute évidence intéressant, hier à Toronto, contre Frederik Andersen. On ne vous a pas beaucoup parlé d’Andersen jusqu’ici, mais il connaît une très bonne saison. Ce fut plus difficile, pour lui toutefois, la semaine dernière, notamment dimanche à Las Vegas où il a été percé à cinq reprises.

Gardien recrue de 32 ans

Les blessures risquent encore une fois de compromettre les chances de Corey Crawford de gagner un premier trophée Vézina. Plus important, les Blackhawks sont présentement hors du portrait des séries et le second gardien, Anton Forsberg, manque de constance. L’entraîneur Joel Quenneville a même donné les deux derniers départs au gardien recrue, Jeff Glass, qui, à 32 ans, a disputé ses deux premiers matchs dans la LNH dans son coin de pays, l’Alberta. Glass a battu les Oilers, vendredi en stoppant 42 tirs dans une victoire de 4 à 3 en prolongation avant de s’incliner contre les Flames, son équipe locale, par 4 à 3 en prolongation.

Glass, qui a joué en Russie pendant huit ans, a donc procuré trois points aux Hawks dans ses deux départs en Alberta.

Citation de la semaine

Auteur de deux buts dans la victoire de 5 à 0 sur les Blue Jackets de Columbus, samedi, Tyler Johnson (Lightning) n’avait que des éloges à formuler à l’endroit de son gardien de but, Andrei Vasilevskiy. « Je crois vraiment qu’Andrei est le meilleur gardien du monde présentement. »

Classement complet

Classement | Prénom Nom | Équipe | Points

Andrei Vasilevskiy TBL 10472 Jonathan Quick LAK 10359 Corey Crawford CHI 10347 Henrik Lundqvist NYR 10345 Frederik Andersen TOR 10337 Connor Hellebuyck WPG 10332 Pekka Rinne NSH 10328 John Gibson ANA 10325 Mike Smith CGY 10314 Cory Schneider NJD 10289 Sergei Bobrovsky CBJ 10284 Roberto Luongo FLA 10251 Braden Holtby WSH 10250 Tuukka Rask BOS 10225 Robin Lehner BUF 10225 Brian Elliott PHI 10211 Ben Bishop DAL 10211 Devan Dubnyk MIN 10205 Jake Allen STL 10202 Aaron Dell SJS 10201 Jimmy Howard DET 10192 James Reimer FLA 10171 Martin Jones SJS 10154 Anton Khudobin BOS 10145 Semyon Varlamov COL 10122 Malcolm Subban VEG 10100 Alex Stalock MIN 10099 Carey Price MTL 10098 Cam Talbot EDM 10093 Jacob Markstrom VAN 10091 Cam Ward CAR 10081 Antti Raanta ARI 10076 Jaroslav Halak NYI 10059 Matthew Murray PIT 10045 Anders Nilsson VAN 9992 Craig Anderson OTT 9971 Philipp Grubauer WSH 9965 Scott Darling CAR 9935 Mike Condon OTT 9891 Scott Wedgewood ARI 9878 Jonathan Bernier COL 9869 Thomas Greiss NYI 9783 Laurent Brossoit EDM 9706 Chad Johnson BUF 9683 Maxime Lagace VEG 9583 Carter Hutton STL 10352 Marc-Andre Fleury VEG 10260 Darcy Kuemper LAK 10225 Ryan Miller ANA 10147 Juuse Saros NSH 10142 Ondrej Pavelec NYR 10127 Charlie Lindgren MTL 10106 Tristan Jarry PIT 10081 Curtis McElhinney TOR 10027 Michal Neuvirth PHI 10003 Kari Lehtonen DAL 9908 Anton Forsberg CHI 9903 Joonas Korpisalo CBJ 9902 Steve Mason WPG 9865 Petr Mrazek DET 9799 Keith Kinkaid NJD 9795 Peter Budaj TBL 9600 Antti Niemi TOT 9498 Louis Domingue ARI 9345 Oscar Dansk VEG 10306 Reto Berra ANA 10137 Jeff Glass CHI 10068 David Rittich CGY10016 Adin Hill ARI 9584 Al Montoya MTL 9373 Eric Comrie WPG 9361 Casey DeSmith PIT 8940 Eddie Lack CGY 8834 Calvin Pickard TOR 0 Dylan Ferguson VEG 0 Jean-Francois Berube CHI 0 Jon Gillies CGY 0 Marek Langhamer ARI 0

► GROUPE 2 (Moins de 660 minutes)

► GROUPE 3 (Moins de 330 minutes)