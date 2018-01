DI CESARE, André



À Montréal, le 24 décembre 2017, à l’âge de 70 ans, est décédé Monsieur André Di Cesare, époux de Madame Diane Brazeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie Li et Amé Li, ses soeurs Marie et Johanne (Luc), son frère Stéphane (Sylvie), ses nièces et neveux, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:ainsi que le samedi 6 janvier 2018 de 12h à 13h en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 4155, rue Wellington à Verdun. Les funérailles seront célébrées à l'église le samedi 6 janvier 2018 à 13h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Montréal pour leurs bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié en sa mémoire.