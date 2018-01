FOUCAULT, Yvette



Au Centre Le Royer d'Anjou, le 28 décembre 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Yvette Slythe, née Foucault, épouse de feu Marcel Slythe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marjolaine, Gilbert (Fernande Dubois), François (Jocelyne Couture), Roselyne (Pierre Caron) et Martin. Elle manquera également à ses petits-enfants: Olivier et Marie-Hélène Guitton, Frédéric, feu Jean-Sébastien et Nicolas Slythe (Stéphanie Côté), Vincent (Maude Thomas), Andréanne Slythe et Joëlle Caron, ses arrière-petits-enfants: Léanne Côté Slythe et Éthan Slythe ainsi que ses neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 6 janvier 2018 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille remercie sincèrement le personnel du 2e étage du Centre Le Royer d'Anjou.