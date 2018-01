DION, Jules, OMI



Le Père Jules Dion, Oblat de Marie Immaculée, est décédé à la Résidence Notre-Dame de Richelieu, le jour de Noël 25 décembre 2017, à l’âge de 89 ans et huit mois.Fils de feu Fernand Dion et de feu Marie Sigard, il est né à Virton (Belgique), le 4 avril 1928. Entré dans la Congrégation des Oblats en 1947, il y a fait profession le 8 septembre1948, et a été ordonné prêtre le 25 avril 1954. Il a œuvré dans le grand nord québécois avec les Inuits pendant presque 60 ans à Quaqtaq (Nunavik), puis à Kangiqsujuaq et Kuujjuaq. Il était retraité à Richelieu depuis 2015.En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil son frère feu Jean-Marie, sa sœur Madeleine (feu Ulice Hornard), 3 soeurs décédées en bas âge, des neveux et nièces.Le défunt sera exposé à la Résidence Notre-Dame 460, 1ère Rue Richelieu Qc, J3L 4B5 le vendredi 5 janvier 2018 à partir de 18h30, un temps de prière aura lieu à 19h30, et le samedi 6 janvier de 12h30 à 14h. heure des funérailles, au même endroit. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière des Oblats à Richelieu.