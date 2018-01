Bières aux arômes de pin naturel

Si votre sapin naturel a déjà pris le bord de la route, sachez qu’il existe des bières aux arômes de résine ou de conifère qui vous rappelleront à s’y méprendre les arômes naturels de votre arbre de Noël.

4 bières sapinées québécoises susceptibles de vous plaire :

IPA Américaine des Appalaches

Pit Caribou, à L’Anse-à-Beaufils

Le nez : Aiguille de pin, fleurs, caramel

En bouche : Résine, zeste d’orange, céréales grillées

Pourquoi c’est bon ? Une base céréalière avec des rondeurs sucrées accompagne la vigoureuse amertume résineuse de cette IPA de la vieille école.

Houblon Libre

Microbrasserie du Lac-Saint-Jean

Le nez : Café, verdure résineuse, grain rôti

En bouche : Bulles vigoureuses, finale sèche, amertume résineuse et épicée

Pourquoi c’est bon ? Le profil gustatif va au-delà des houblons en appuyant sur d’agréables notes rôties, rappelant notamment le café.

La Turbine

Broadway, à Shawinigan

Le nez : Herbacé, résineux, orange

En bouche : Base miellée délicate dominée par les houblons fruités, floraux et résineux

Pourquoi c’est bon ? Un plaisir simple établi sur des fondations bien construites et se terminant sur une amertume résineuse langoureuse.

Tribale Double IPA

MABRASSERIE, à Montréal

Le nez : Agrumes, gomme à pin, fruits tropicaux

En bouche : Complexe saveur de houblon, base miellée en support, amertume évolutive

Pourquoi c’est bon ? Plus fruitée que résineuse, mais ses multiples facettes houblonnées complémentent à merveille ses angles résineux.

Le saviez-vous ?

Ce sont certaines huiles naturelles du houblon de la bière, notamment le myrcène, qui possèdent les mêmes composés olfactifs que les arbres résineux. Des arômes d’agrumes et de fleurs accompagnent habituellement ceux de conifère.

► David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs de Les paradis de la bière blanche (Druide, 2017) et des Saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier Prix littéraire Mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours de livres culinaires canadien de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel-Couture. David est aussi copropriétaire de la Microbrasserie Vox Populi, tandis que Martin chapeaute la gamme Les Coureurs des Boires, produite chez Oshlag.