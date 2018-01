Bonjour et bonsoir

Vous avez raison, Denise Piché, la locution « bon matin » est un calque de l’anglais good morning. En français, on dit « bonjour »... ou « bonsoir ». « Bon matin » s’utilise cependant dans l’expression, quand même rare, « se lever de bon matin », ce qui signifie se lever tôt. Mais écrit-on « bon après-midi » ou « bonne après-midi » ? Les deux genres sont acceptés. Pour prendre congé de quelqu’un, les anglophones utilisent l’expression have a nice day (have a nice evening). En français, on se contentera de dire « bonne journée » ou « bonne soirée ».