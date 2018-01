Championnat du monde junior: Motzko prône la vieille école

BUFFALO | La formation américaine a connu une ronde préliminaire en dents de scie. Après avoir vaincu les Russes en quarts de finale, l’entraîneur Bob Motzko croit que son équipe devra faire une seule chose si elle espère retourner en grande finale de la médaille d’or : jouer du bon vieux hockey de la vieille école.

Et par là, il ne souhaite pas que ses troupiers jettent les gants.

« J’ai dit au début du tournoi et je ne sais pas si c’était un souhait ou si on le faisait vraiment, mais cette équipe se doit de jouer du hockey de la vieille école. On doit être efficace sur nos unités spéciales, on doit gagner des mises au jeu et être combatifs afin de récupérer des rondelles libres. Quand on fait ça et qu’on limite les adversaires à peu de lancers, on est à notre meilleur et on donne une chance à nos meilleurs éléments de prendre leur élan et de créer des choses. »

Motzko et son groupe d’entraîneurs ont d’ailleurs passé plusieurs heures dans la salle de vidéo afin de s’assurer que rien de la formation suédoise ne leur échappe.

« On ne connaît pas assez de choses sur eux, car on ne les a pas affrontés en ronde préliminaire. C’est sur quoi on se concentre en ce moment. Par la suite, on devra simplement jouer notre jeu. »

Ces séances vidéo ont également permis au pilote américain d’apprécier le travail du défenseur surdoué Rasmus Dahlin.

« J’ai vu quelques faits saillants. Wow, il est talentueux ! Il est très calme avec la rondelle et possède un bon coup de patin. C’est ce que ce tournoi nous apporte chaque année, des joueurs de grande qualité comme lui. »

Motzko n’avait toujours aucune mise à jour à donner dans le cas de Logan Brown. Ce dernier s’est blessé pendant le match contre la Slovaquie et n’a pas rejoué depuis.

« Il est proche, il cogne à la porte », a expliqué Motzko, ajoutant que la décision était maintenant entre les mains du personnel médical de l’équipe.

ANDERSSON Y SERA

Si le statut de Logan Brown est toujours incertain, on sait que le capitaine suédois Lias Andersson sera de l’alignement ce soir face aux Américains. Blessé à l’épaule, le meilleur pointeur de la Suède a très peu joué lors du match de quarts de finale face à la Slovaquie, passant notamment un maigre 53 secondes sur la patinoire en troisième période.

L’entraîneur suédois Tomas Monten a mentionné hier qu’il s’agissait plutôt d’une mesure préventive et que son capitaine allait être de la formation ce soir.