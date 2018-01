Championnat du monde junior: pas d’excès de confiance

BUFFALO | Équipe Canada junior tentera d’atteindre la finale du Championnat mondial de hockey junior pour la deuxième année consécutive jeudi soir, alors qu’elle affrontera la République tchèque en demi-finale. Après une victoire de 8-2 face aux Suisses, plusieurs s’attendent à un autre duel inégal pour ÉCJ. À l’interne, toutefois, on est loin de tenir les surprenants Tchèques pour acquis.

Les Tchèques comptent sur une attaque pour le moins sous-estimée. L’équipe compte sur le deuxième plus haut pourcentage de réussite en avantage numérique derrière le Canada, avec 50 %, et les Filip Zadina et Martin Necas ont été de vrais poisons en zone offensive depuis le début de la compétition.

Si plusieurs observateurs sont déjà prêts à donner une place en finale au Canada, l’entraîneur Dominique Ducharme voit les choses bien différemment et il assure qu’une surdose de confiance n’est pas à l’ordre du jour dans le camp canadien.

« Nos joueurs sont au courant. On est rendus en demi-finale. Parfois, ça peut arriver que tu sortes de la ronde préliminaire un peu confortable. Là, c’est la demi-finale. Les équipes ne s’y rendent pas par hasard et nos joueurs ne prennent pas ça à la légère », a-t-il assuré.

Pour lui, que ce soit les États-Unis, la République tchèque ou le Danemark qui se trouve devant eux, leur plan de match ne doit pas changer.

« Les Tchèques sont explosifs offensivement et ont des joueurs très talentueux. De notre côté, ça va rester la même chose, il faut être au meilleur de nous-mêmes. À chaque match, peu importe l’équipe, il y a des aspects [auxquels] tu dois faire attention et d’autres que tu peux exploiter. Par contre, en fin de compte, c’est à nous d’être au sommet de notre forme. »

« On les a vus battre de très bonnes équipes dans ce tournoi, a renchéri l’attaquant Drake Batherson. Ce ne sera pas une promenade dans le parc. On doit jouer un match physique, être aussi rapides et intenses qu’eux et ça devrait bien aller. »

Production de tous

Les Tchèques sont talentueux et comptent sur des joueurs ayant la capacité de faire la différence à eux seuls. Toutefois, ce qui pourrait avantager le Canada dans une rencontre comme celle de ce soir, c’est la profondeur en attaque.

Depuis le début de la compétition, jamais Ducharme n’a changé ses trios et ils ont tous contribué. Au total, 14 joueurs différents ont inscrit au moins un but depuis le début du tournoi.

« On est content de ça. Est-ce qu’on est surpris ? Quand on forme des trios, c’est ce qu’on espère. Tout le monde contribue sur tous les trios. Certains ont eu des moments plus forts lors de certains matchs. Maintenant, il faut avoir ces quatre trios qui jouent à leur meilleur le même soir. On est content de la chimie qui s’est créée. »

Mete sur patin

D’ailleurs, après avoir raté les quarts de finale en raison d’une blessure au bas du corps, Victor Mete était de retour à l’entraînement mercredi après-midi.

En théorie, il devait être en uniforme face aux Tchèques jeudi soir.

« Je suis allé lui parler après l’entraînement et il se sentait bien. Il sera en poste demain [ce soir] », a confirmé Ducharme.

«La pression est sur le Canada»

Photo AFP

Un peu comme l’avait fait l’entraîneur suisse Christian Wohlwend, celui des Tchèques, Filip Pesan, a été élogieux envers Équipe Canada junior. Toutefois, contrairement à son homologue suisse, il est loin de donner la victoire à ÉCJ à l’avance, bien au contraire.

Évidemment, la République tchèque n’est pas la favorite pour l’emporter jeudi soir face au Canada. En fait, des quatre équipes toujours en vie dans le tournoi, elle est assurément la plus négligée pour remporter la médaille d’or.

En éliminant les Finlandais mardi, les Tchèques se sont tout de même offert la chance de remporter une première médaille au Championnat mondial de hockey junior depuis le bronze de 2005 à Grand Forks.

« Je suis fier de nos joueurs car ils travaillent très fort, tout comme le personnel d’entraîneurs également. Je suis content qu’on ait fait la demi-finale et je ne pense pas qu’on sent la pression. C’est une grosse victoire pour nous, mais ce n’est pas fini.

Je pense que la pression est terminée pour nous. On est prêt à jouer. Tout le monde pense que le Canada va gagner, donc la pression est sur le Canada, n’est-ce pas ? », a-t-il mentionné aux médias. « Les miracles existent », a-t-il répété après avoir lancé une phrase semblable à la suite de la victoire des siens face aux Finlandais.

En confiance

Chose certaine, la victoire face à la Finlande a donné confiance aux représentants tchèques.

Pour l’attaquant Filip Zadina, tout est permis pour leur formation.

« On doit croire en nous. Si on le fait pendant 60 minutes, tout peut arriver, même battre le Canada ou les États-Unis. Il s’agit juste de continuer à y croire. »

« Peu de gens nous voyaient là, de renchérir Martin Necas. On y a cru et on l’a fait. »

Pas de comparaison

Le Canada et la République tchèque en seront à un deuxième affrontement dans le cadre du Championnat mondial de hockey sur glace. Le 20 décembre, à London, lors d’un match hors-concours, les Canadiens avaient complètement lessivé leurs opposants européens au compte de 9-0.

Toutefois, lors de cette rencontre, Filip Pesan avait notamment laissé de côté Filip Chytil, Martin Necas et Filip Zadina, préférant évaluer d’autres joueurs.

« Je pense qu’on est une équipe complètement différente. On a trouvé notre rythme et on a fait des ajustements. On a un gros cœur, ce n’est pas fini pour nous. C’était notre premier match et il nous manquait cinq gros joueurs. Il n’y a aucune comparaison à faire avec ce match hors-concours. »