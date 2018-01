BEAUREGARD, M. l'abbé Aurèle



À la Maison Victor-Gadbois de Beloeil, le 31 décembre, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur l'abbé Aurèle Beauregard, prêtre du diocèse de Saint-Hyacinthe. Né à La Présentation le 30 septembre 1929, il était le fils de Michel Beauregard et de Aline Michon. Il avait été ordonné prêtre le 12 juin 1954.Il était le frère de feu Romuald (feu Françoise Desgranges) et de feu Denise (feu Placide Mathieu). Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, parents et amis ainsi que de très nombreuses personnes qu'il a accompagnées avec tant de disponibilité au cours de sa vie de prêtre.L'abbé Beauregard a servi l'Église d'abord dans le milieu scolaire de la région de Granby et de Saint-Jean, ensuite comme directeur de l'Office diocésain de l'Éducation chrétienne, puis comme curé de la Paroisse Saint-Hilaire pendant 22 ans; enfin, il a été responsable de la pastorale auprès des personnes âgées vivant dans des maisons d'hébergement de Mont-Saint-Hilaire et de Beloeil jusqu'au moment de son décès.Exposé en chapelle ardente à :260, CHEMIN DES PATRIOTES NORDMONT-SAINT-HILAIREle jeudi 4 janvier à compter de 14h avec célébration eucharistique à 19h30 ainsi que le vendredi 5 janvier dès 10h.Les funérailles présidées par Mgr Christian Rodembourg, m.s.a., seront célébrées le vendredi 5 janvier à 14h au même endroit. L'inhumation suivra au cimetière paroissial.Télécopieur : (450) 467-9468www.salondemers.com