ST-PIERRE, S. Régine S.M.R.

(Soeur Marie du Divin-Coeur)



À Montréal-Nord, le mardi 26 décembre 2017, est décédée Soeur Régine St-Pierre, à l’âge de 90 ans, dont 69 ans de vie religieuse dans la Société de Marie Réparatrice. Originaire de Lasarre, Abitibi QC, elle était la fille de feu Eugène St-Pierre et de feu Alicia Mercier.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères René, Paulin (Annette) et feu Paul (Gemma), sa soeur Lise ainsi que plusieurs neveux et nièces.Les funérailles, en présence des cendres, seront célébrées le samedi 6 janvier 2018 à 13h30, en l’église Sainte-Colette, 11931, boul. Sainte-Colette, Montréal-Nord, H1G 4T9. La communauté et la famille recevront les condoléances à partir de 12h30 à l’église même.Les cendres seront déposées en terre au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.CENTRE FUNÉRAIRECÔTE-DES-NEIGES4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7