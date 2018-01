PARENT, Thérèse

née Gervais



À Montréal, le 24 décembre 2017, à l`âge de 88 ans est décédée Madame Thérèse Gervais, épouse de Monsieur Lucien Parent.Outre son époux, elle laisse sa fille Reine, son gendre Bernard Gadoury, et sa petite-fille Kirtee, autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon funéraire:le jeudi le 4 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h, et vendredi le 5 janvier dès 10h, une liturgie de la parole sera célébrée à la chapelle du complexe à 13h.