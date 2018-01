DIGNARD, Maurice



À Saint-Sauveur, le 19 décembre 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé Maurice Dignard, époux de Mme Francine Viau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Manon (Michel) et Sylvie (Maurice), filles de feu Monique Meunier, sa petite-fille Sarah, ses soeurs Lucile, Monique, Yolande, Lise et Suzanne, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie le samedi 6 janvier à compter de 13h, en l'église St-Sauveur, 205, rue Principale, St-Sauveur. Les funérailles suivront à 14h.400, PLACE DU-CURÉ LABELLEST-SAUVEUR, 450 438-1234En sa mémoire, un don à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord serait apprécié.