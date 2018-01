GAUDET, Marc



À Châteauguay, le 29 décembre 2017, à l'âge de 81 ans est décédé M. Marc Gaudet, époux de Mme Liliane Cormier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Marco (Isabelle) et Michel, ses soeurs Adèle, Lorraine (Jean-Pierre) et Hélène, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC, J5R 2K8le dimanche 7 janvier 2018, de 10h à 12h et de 13h à 16h. Une cérémonie suivra au salon funéraire à 16h.