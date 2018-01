Disparition d'une adolescente de 15 ans à Pincourt

Une adolescente de 15 ans est recherchée par la Sûreté du Québec (SQ) après que sa disparition eut été signalée mardi soir à Pincourt en Montérégie.

Nikol Vitti a été vue pour la dernière fois mardi soir à son domicile. Les autorités croient qu'elle pourrait se trouver dans ce secteur, à Montréal ou en Ontario.

Ses proches ont indiqué avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L'adolescente, qui se fait généralement appeler «Nikki», mesure 1,6 m (5' 3''), pèse 50 kg (110 lb) et a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau d'hiver vert forêt avec un capuchon bordé de fourrure, des bottes d'hiver en faux suède noir et un sac à dos noir.

Quiconque l'aperçoit peut communiquer avec les policiers en composant le 1 800 659-4264.