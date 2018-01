HÉBERT, Rita



De Ste-Thérèse, le 17 décembre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Rita Hébert, épouse de feu M. Roger Brisebois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette et Denis, ses petits-enfants Marie-Josée, Stéphanie et Kathy, son arrière-petit-fils qui arrivera sous peu, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances auRÉGIONAL GUAY418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 6 janvier de 14h à 17h.Une réunion de prières aura lieu au salon ce jour même à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.