GUAY, Ronald



À l'Unité du Pavillon de Lachute, le 1er janvier 2018, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Ronald Guay, époux d'Angéline Moineau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants Francine (Raynald Rochon) et Marcel (Marie-Claire Berniquez), ses six petits-enfants Michael, Bianca, Alex, Stéphane, Sébastien et Cynthia, ses douze arrière-petits-enfants Myllénia, Eva-Rose, Maxime, Sophia, Nicolas, Katya, Louanne, Étienne, Raphaël, Félix, Mathis et Jérémie, son frère Louis (Lise Brunet), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une cérémonie funéraire aura lieu le vendredi 5 janvier 2018 à 14 heures au:395 RUE GRÂCELACHUTE (QUÉBEC) J8H 1M3www.salonrolandmenard.netOuverture du salon vendredi à compter de 10 heures.Un remerciement spécial à tout le personnel de l'Unité du Pavillon de l'hôpital d'Argenteuil pour les bons soins prodigués à M. Guay.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil seraient appréciés.