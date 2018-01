En Oregon, certains habitants peuvent enfin mettre de l’essence eux-mêmes dans leur voiture

Depuis le 1er janvier, les résidents de deux comtés ruraux de l’Oregon ont désormais la possibilité de remplir leur réservoir d’essence eux-mêmes.

Les comtés de Jefferson et de Crook, dans le centre de l’Oregon, permettent effectivement désormais à leurs résidents de faire fi des pompistes et de se servir eux-mêmes, comme c’est le cas chez nous... et pas mal partout dans le monde.

En fait, aux États-Unis, seulement deux États empêchent toujours leurs résidents de s’acquitter de cette tâche pourtant si anodine. Il y a l’Oregon, mais aussi le New Jersey, pas trop loin du Québec.

À lire aussi: L'essence suprême en vaut-elle vraiment la peine?

Dans un article publié par un réseau de télé local quelques jours avant le Jour de l’An, certains propriétaires et employés de stations-services des deux comtés visés par la nouvelle Loi se sont montrés plutôt réticents à laisser les gens utiliser les pompes à essence.

«Nos clients réguliers aiment venir ici et nous parler pendant que nous remplissons leur voiture d’essence», a expliqué l’une d’elles, ajoutant même qu’elle n’était pas certaine que les automobilistes du coin sachent comment manipuler les pompes.

Il y a une première fois à tout!