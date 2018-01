LECLERC, Louis



À Châteauguay, le 29 décembre 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Louis Leclerc, époux de Micheline Lanctôt.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Alain (Dorothy), ses petits-fils Joseph, Jonathan et Jason, ses frères Pierre (Marie-Claire) et Paul (Monique), son neveu préféré Jean-Marc ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 janvier 2018 de 13h30 à 16h30, suivi des funérailles à 16h30 au complexe:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.