DEL VECCHIO, Gilles



De Montréal, le 24 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 72 ans monsieur Gilles Del Vecchio.Il est allé rejoindre son fils Stéphane. Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Chenier, son fils Eric Del Vecchio (Josée Melancon), ses petits enfants Véronique et Nicolas, sa soeur Nicole, ses frères Pierre et Alain, son beau-frère Normand et ses nièces.La famille vous accueillera le dimanche 7 janvier, 2018 de 15h30 à 16h30 suivi des funérailles à 16h30 au complexe: