Honda Fit 2018 : victime de l’excellence de sa grande sœur

Chaque année, au Canada, il se vend entre 6 et 7 fois plus de Honda Civic que de Fit. Aux États-Unis, on observe le même phénomène. Pourtant, la Fit est tout sauf une mauvaise voiture.

On l’a conduite pendant une semaine afin de démystifier le tout.

Ça rentre en masse!

Contrairement à quelques-unes de ses concurrentes qui offrent aussi une version berline, la Fit n’est disponible qu’avec un hayon, et c’est tant mieux, car cette configuration s’avère des plus pratiques. Même si, avec ses 470 L, elle offre moins de volume de chargement derrière la deuxième banquette que la Kia Rio5 (493 L) et la Nissan Versa Note (532 L), la Fit se classe tout de même devant les Toyota Yaris (442 L) et Ford Fiesta (423 L).

Là où la Fit gagne des points, c’est lorsqu’on rabaisse la banquette arrière. Alors que ses concurrentes ne proposent qu’un volume oscillant environ entre 700 et 1000 L, la Fit en offre près de 1500 L. Donc, même si elle est une sous-compacte, les ingénieurs qui l’ont conçue ont imaginé un aménagement intérieur maximisant l’espace, et ça, c’est génial.

En plus, elle consomme peu!

Avec sa transmission à variation continue (CVT), la Fit consomme peu et promet une moyenne combinée de 6,5 L/100 km. C’est mieux que la Yaris (7,4), que la Fiesta (7,6) et que la Versa Note (environ 7,5).

Au cours de la semaine d’essai, on a parcouru 330 kilomètres, principalement en ville, et enregistré une consommation de 9,0 L/100 km. Il est à noter qu’il s’agissait de la version Sport équipée de la boîte manuelle et que cette dernière consomme davantage que la CVT.

À titre de comparaison, la Civic LX berline avec la transmission automatique consomme 0,5 L/100 km de plus que la Fit. Elle est aussi plus puissante, plus spacieuse et plus confortable.

Un peu de silence, s’il vous plaît

C’est une sous-compacte. Vous l’aurez deviné, sa vocation est assurément urbaine. Quand on emprunte l’autoroute, parce que ça nous arrive tous, même si on demeure en ville, l’exercice est un peu plus périlleux.

Même si son petit quatre cylindres de 1,5 L ne développe que 130 chevaux, on ne sent pas qu’elle est sous-motorisée. Par contre, ce moulin s’avère fort bruyant puisqu’il révolutionne à près des 3500 tours/minute lorsqu’on circule à vitesse tolérée. Considérant que la transmission manuelle compte six rapports, c’est à la fois étonnant et décevant.

C’est le genre de sentiment de désagrément qu’on ne ressent pas au volant d’une Civic.

Une version quoi, vous avez dit?

Oui, une version Sport. Mais vous pouvez raccrocher votre mâchoire. Elle n’a de sport que le nom et les quelques éléments cosmétiques qu’Honda lui a rajoutés : un volant gainé de cuir [oui, comme dans Horloge biologique], des jantes de 16 pouces, des jupes, un embout d’échappement, un becquet, un diffuseur, etc.

Encore une chance qu’on n’a pas commis le crime de lui apposer un écusson « Si » ou, pire, « Type R ». Bref, on aurait préféré que ce soit la division de la course automobile qui imagine cette version Sport, plutôt que cele du marketing.

Du plaisir!

Même si elle a un peu la forme d’un œuf et que son centre de gravité paraît parfois un peu élevé, la Fit est fort plaisante à manier. La sensation de conduite est plutôt directe et, comme elle est toute petite, elle se faufile comme une championne en ville. Avec sa boîte manuelle, on ressent même un certain plaisir à jouer du levier. Et pour ça, pas besoin de se payer la version Sport!

Bref

Comprenez-moi bien, la Fit est loin d’être une mauvaise voiture. Elle a même de grandes qualités et j’ai, somme toute, passé une semaine fort agréable à son volant. Par contre, d’un point de vue strictement rationnel – et donc financier –, j’ai du mal à dire qu’elle représente un bon achat. Son prix de départ est de 15 190 $. En soi, c’est raisonnable.

Le problème, s’il en est un, c’est ce que le prix de la Civic est de 16 690 $, soit 1500 $ de plus. Rendu là, je suis d’avis que cette mince différence est fort invitante à faire le saut vers la Civic. Vous vous retrouverez donc dans une voiture plus puissante, plus spacieuse, plus confortable et à peine plus énergivore pour quelques dollars de plus.

Par ailleurs, si vous avez la manie des groupes d’options, votre vendeur vous appréciera plus que jamais puisqu’on peut sans difficulté dépasser les 25 000 $ avec une Fit. Inutile de vous dire que rendu là, on est loin d’une bonne affaire.

Fiche technique

Nom : Honda Fit 2018

Prix de base : 15 190 $

Prix du modèle à l’essai : 21 401 $

Configuration : Véhicule à roues motrices avant avec motorisation à l’avant

Mécanique : Moteur à quatre cylindres de 1,5 litre

Puissance/couple : 130 ch/114 lb-pi

Transmission : Manuelle à 6 rapports ou à variation continue (CVT)

Consommation d’essence annoncée : manuelle [8,1 L/100 km (ville) 6,6 L/100 km (route)], CVT [7,0 L/100 km (ville) 5,9 L/100 km (route)]

Garantie de base : 3 ans/60 000 km

Concurrence : Ford Fiesta, Hyundai Accent, Kia Rio5, Nissan Versa Note, Toyota Yaris

Appréciation (sur 10)

Consommation d’essence : 8

Équipements : 7

Prix : 6

Style : 7

Confort (à l’avant) : 7

Confort (à l’arrière) : 6

Tenue de route : 7

Performance : 7

Espace de rangement : 9

Note globale : 7



Forces

Comportement routier impressionnant

Très logeable

Bonne visibilité globale

Faiblesses

Motorisation bruyante

Transmission manuelle inappropriée pour l’autoroute

Trop chère par rapport à la Civic