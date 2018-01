Ils restent dans la rue malgré la grande vague de froid

Ils dorment dans de vieilles voitures en plein centre-ville, se construisent des abris de fortune avec des boîtes en carton ou se gardent au chaud en se collant contre leur chien. Plusieurs sans-abri préfèrent dormir dehors en hiver plutôt que de se rendre dans les refuges de Montréal, même quand les températures frôlent les -30 degrés Celsius comme c’est le cas depuis plus d’une semaine. D’autres n’ont tout simplement pas le choix de s’improviser un lit quelque part dans la ville parce qu’ils sont trop intoxiqués ou refusent de se séparer de leur chien, dont l’entrée est interdite dans la majorité des refuges. Cinq itinérants ont accepté de raconter leur histoire au Journal.

Doum et sa conjointe Janice dorment quelques heures par nuit, à tour de rôle, dans une vieille voiture sans pneus d’hiver qu’ils réchauffent de peine et de misère avec une petite bonbonne de propane.

« On dort chacun notre tour pour surveiller la flamme. Sinon, c’est dangereux. Et ça dure juste quelques heures », raconte Doum, en montrant l’intérieur du véhicule, garé dans un stationnement de la rue Dorchester.

La banquette arrière et les deux sièges du devant sont couverts de couvertures et de poils de chien.

« Nous, on dort derrière et les deux chiens en avant, puis on garde nos manteaux », dit-il.

L’homme de 54 ans au visage émacié vit dans la rue avec sa conjointe et ses deux chiens depuis quelques mois seulement et ils apprennent à la dure pour leur premier hiver.

Il raconte avoir subi une engelure à la main au cours des derniers jours et peine maintenant à passer du temps dehors. C’est entre autres la raison pour laquelle le couple passe ses journées au refuge The Open Door, dans l’église St Stephen sur la rue Dorchester.

« Nous n’avons pas le choix. Il fait trop froid maintenant, je suis malade, et nous n’avons plus d’argent pour nous payer du propane », dit Janice.

« On dirait que c’est des prisons. Ils surveillent tout. Je n’aime pas ça. J’aime mieux ma liberté qu’aller là. Et on ne peut pas amener les chiens non plus », lance Doum.