Incendie majeur dans le Sud-Ouest: un couple «repart à zéro»

Un jeune couple fraîchement arrivé à Montréal a tout perdu mardi dans un incendie qui a ravagé l'immeuble dans lequel il avait emménagé la veille, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Dieudonné Rugeringa et son amie de cœur commençaient à peine à ouvrir leurs boîtes et à s’installer dans leur nouvel appartement, situé au troisième étage d’un immeuble de la rue Saint-Charles, lorsqu’un incendie les a pris de court.

«On faisait des meubles IKEA. Ma copine a senti une drôle d’odeur et après quelque temps on a vu de la fumée, donc on a appelé les pompiers. On est sortis par-derrière et on a tout laissé», a raconté M. Rugeringa, qui n’a réussi à reprendre que quelques biens au lendemain de l’incendie, ses meubles et ses vêtements étant irrécupérables.

«Ce qu’on voulait avant tout, c’était d’aller chercher nos documents les plus importants. Malheureusement, on ne les a pas tous retrouvés», a soupiré celui qui a bénéficié de l’aide de la Croix-Rouge canadienne afin de s’acheter quelques vêtements d’hiver.

Le couple ayant aménagé le 1er janvier, il ne s’était pas encore procuré une assurance habitation.

«On repart de zéro, mais au moins on est contents d’être en vie», a ajouté le jeune homme.

«Une perte totale»

Plus de 120 pompiers ont été mobilisés mardi après-midi, afin de contenir un incendie qui a dévasté une maison et un triplex en plus d’endommager deux autres immeubles situés dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

Joël Martin possède l’immeuble où les flammes ont pris naissance ainsi que la maison adjacente.

«Honnêtement, vous voyez l’étendue des dégâts, c’est au moins des réparations de six mois [...]. Je pense qu’il n’y a rien de récupérable», a-t-il soupiré.

En tout, une vingtaine de personnes ont été évacuées d’une douzaine de logements et demeureront temporairement dans un hôtel ou chez des proches.

La cause de l’incendie demeurait inconnue mercredi soir.