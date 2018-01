Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Le château ambulant

Photo courtoisie

Ce film réalisé par le cinéaste d’animation Hayao Miyazaki en 2004 raconte l’histoire fantastique d’une jeune fille transformée en vieille dame par une sorcière jalouse et de ses aventures rocambolesques dans un château ambulant. Dans le cadre d’une programmation spéciale, le théâtre Outremont présente jusqu’au 7 janvier les films de M. Miyazaki, un réalisateur décrit par plusieurs comme le Walk Disney japonais. Cette présentation est une rare occasion de voir l’un des classiques du créateur et de son fameux Studio Ghibli au grand écran. *Aujourd’hui à 16h au théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Je sors

Musique : The Musical Box

Photo courtoisie

Le groupe québécois recréant des prestations de la formation anglaise Genesis depuis 1993 est de passage à Montréal pour présenter le spectacle « The Black Show ». Le groupe applaudi par certains des membres du groupe auquel The Musical Box rend hommage est présentement composé de François Gagnon, Guillaume Rivard, Marc Laflamme, Sébastien Lamothe et Denis Gagné qui joue le rôle du chanteur Peter Gabriel.*Ce soir à 20h à la Salle Wilfrid-Pelletier, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Théâtre : Festival Wildside

Photo courtoisie

Le théâtre Le Centaur présente à partir d’aujourd’hui et ce, jusqu’au 13 janvier, une sélection bien particulière de six spectacles en anglais présenté par des artistes d’ici et d’ailleurs qui représente la crème de la crème du monde théâtrale indépendant. Pour cette première soirée, les pièces The morning after the life before et Pluck’d, respectivement à 19h et 21h, seront présentées. Des performances théâtrales et musicales gratuites sont aussi organisées après les prestations originales. *Ce soir à 19h et 21h au théâtre Le Centaur, 453 rue Saint-François-Xavier

Cinéma : Tout l’argent du monde

Photo courtoisie

Ce film réalisé par le cinéaste Ridley Scott relate l’histoire tragique d’une mère qui cherche à tout prix à retrouver son fils de 16 ans ayant été kidnappé par des ravisseurs. Ceux-ci demandent une rançon de 17 millions $ pour le jeune, petit-fils d’un milliardaire. Lorsque son grand-père refuse de payer, la mère du jeune garçon s’allie avec un conseiller de son père pour faire libérer son enfant. *Sorti le 27 décembre

Exposition : Vernissage de Laurence Philomène

Photo courtoisie

La photographe Laurence Philomène présente une nouvelle exposition dans le cadre des évènements culturels de SOIR, un organisme qui vise à mettre de l’avant le travail d’artistes émergents de multiples disciplines. Le groupe montréalais N Nao offrira aussi une prestation musicale à 21h. D’autres évènements artistiques sont organisés pour SOIR au Divan Orange tout au long du mois de janvier. *Ce soir à 19h au Divan Orange, 4234 boulevard Saint-Laurent

Musique : Édith Piaf : Ma vie en rose et noir

Photo courtoisie

La chanteuse Claire Garand rendra hommage à Édith Piaf en reprenant plusieurs de ses classiques et en personnifiant le temps d’un soir la légendaire interprète de « La vie en rose ». À travers ce spectacle hommage, Mme Garand racontera les moments marquants de la vie de la chanteuse française, de ses débuts difficiles en tant qu’artiste itinérante à ses succès foudroyants. *Ce soir à 20h au Balcon Cabaret Music-Hall, 463 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Film : Bataille des sexes

Photo courtoisie

Ce film réalisé par le couple de cinéastes Valerie Faris et Jonathan Dayton est inspiré du match de tennis entre les athlètes ayant pris place en 1973 entre les athlètes Billie Jean King et Robert Larimore Riggs. Ce film sportif revient sur un évènement marquant des années 70 qui souligne certains des préjudices et préjugés qui affectent encore aujourd’hui le sport féminin. *Sorti en DVD le 2 janvier

BD : Culottées

Photo courtoisie

Les tomes 1 et 2 de la série les Culottées sont réunis dans cette édition spéciale. Ces bandes dessinées sorties originalement en en 2016 et en mars dernier sont des collections de portraits de femmes qui, comme le sous-titre de la série, ne font que ce qu’elles veulent. Une façon intéressante d’en apprendre plus sur les vies surprenantes de nombreuses femmes extraordinaires. *Sorti en librairie le 6 décembre

CD : Pop 2 de Charli XCX

Photo courtoisie

L’artiste anglaise connue sous le pseudonyme Charli XCX ramène l’art oublié de la « mixtape » avec cette quatrième compilation. Le disque de 10 chansons compte sur la participation de nombreux autres artistes de talent dont l’interprète suédoise Tove Lo et la chanteuse finlandaise Alma sur la pièce « Out of my head ». *Sorti le 15 décembre