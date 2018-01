Las Vegas: Céline Dion refuse de donner un conseil à Lady Gaga

Céline Dion estime que Lady Gaga, qui connaîtra pour la première fois les joies d'une résidence à Las Vegas à compter de décembre, n'a pas besoin de conseils pour faire de cette nouvelle aventure un succès.

Comme l'ont rapporté plusieurs médias américains dimanche, la diva québécoise a été catégorique sur le plateau de l'émission de fin d'année New Year's Eve Live with Andy Cohen and Anderson Cooper, diffusée à CNN: «Ai-je un quelconque conseil à donner à Lady Gaga? Non!»

Céline ne veut tout simplement pas s'immiscer dans le projet de l'Américaine de 31 ans qui sera la vedette du Park Theater des MGM Resorts – une salle de 5200 places – dans la dernière ligne droite de 2018.

«Premièrement, cette fille sait exactement ce qu'elle fait. Elle sait quoi faire, a précisé la chanteuse de 49 ans. De ma vie, je ne dirai jamais, jamais, jamais à quelqu'un de très talentueux et professionnel comme elle comment faire les choses. Je vais aller voir son spectacle. Quand commence-t-elle?»

Ayant encore de nombreux concerts à offrir au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas jusqu'en juin prochain, Céline a toutefois ajouté qu'elle adorerait pouvoir chanter en duo avec Lady Gaga. Cette dernière doit monter sur scène à 74 reprises dans la ville du péché. Le magazine Variety a avancé qu'elle pourrait ainsi toucher 75 millions $ US.