Le cirque après Malajube

Les spectateurs qui se rendront voir Temporel ce mois-ci à la Place des Arts entendront de la musique qui leur sera peut-être familière. Les créateurs du spectacle, Les 7 Doigts et Lemieux Pilon 4D Art ont fait appel à l’ancien leader de Malajube, Julien Mineau, pour la trame sonore. « C’est un projet qui me branchait pas mal », dit le musicien de 36 ans.

Voilà une association plutôt surprenante. Julien Mineau, compositeur du groupe rock Malajube, dans un spectacle de cirque ? C’est plutôt en écoutant le projet solo de Mineau, Fontarabie, sorti en 2014, que les concepteurs de Temporel ont allumé.

« Il y a quelque chose d’un cirque déglingué dans Fontarabie, dit Michel Lemieux du tandem Lemieux Pilon 4D Art. Julien est un super compositeur à découvrir. »

Discret

Julien Mineau s’est fait plutôt discret sous les projecteurs ces dernières années. Très actif comme réalisateur (Gazoline, Catherine Leduc, Marie-Ève Roy), le compositeur a accepté l’offre pour travailler sur Temporel en octobre dernier.

« J’avais très peu de temps pour composer environ 90 minutes de musique, dit-il. Mais je suis assez rapide et productif. J’ai travaillé là-dessus intensément. »

Trame originale

Dans Temporel, on n’entendra pas de compositions de Fontarabie ou Malajube. Le musicien a créé une trame originale.

« Mon plus gros défi a été de développer des constructions plus élaborées pour des numéros de huit ou neuf minutes, dit-il. Dans Malajube, on dépassait rarement les quatre minutes. »

► Le spectacle Temporel sera présenté du 10 au 27 janvier à la Cinquième Salle de la Place des Arts de Montréal.