Le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa fermé pour deux semaines

OTTAWA | Le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa devra fermer ses portes du 8 au 22 janvier prochains en raison de travaux de rénovation sur le bâtiment.

La fermeture permettra l’installation d’échafaudages autour de l’entrée principale et de la colonnade du musée, dont les vitres et la toiture doivent être remplacées.

Le chantier se mettra ensuite en branle au printemps et devrait se terminer à l’automne.

Le musée redeviendra accessible au public le 23 janvier et le restera durant tous les travaux. Toutefois, la billetterie et les services aux membres seront relocalisés dans la salle Sketches, près de l’entrée des groupes, jusqu’à la fin des rénovations.

Un total de 1427 panneaux de verre composent l’entrée principale et la colonnade. L’emblématique devanture du musée mesure plus de 21 mètres de haut et s’étend en longueur sur plus de 87 mètres.

Conçu par l’architecte Moshe Safdie, son design a été inspiré par la Scala Regia, un escalier du Vatican.