Les bijoux interdits chez Kim et Kanye

Kim Kardashian ne sera pas la cible de nouveaux voleurs pour ses bijoux. Du moins, pas dans son manoir de Hidden Hills, en Californie, a appris TMZ.

Habitant depuis quelques semaines maintenant avec son mari Kanye West dans sa somptueuse résidence achetée en 2014 au coût de 20 millions $ US, la starlette a interdit toute présence de bijoux entre les murs de sa propriété.

Traumatisée par l'agression dont elle a été victime à Paris en octobre 2016 alors que cinq braqueurs l'ont menacée et ligotée avant de lui dérober des bijoux de quelque 10 millions $ US, Kim Kardashian a pris cette décision pour la simple et bonne raison qu'elle ne veut plus être une cible pour les voleurs.

Sa collection de bijoux est entreposée ailleurs, selon ce qu'ont rapporté des sources au site web, et est constamment surveillée. Même si plusieurs objets de valeur sont absents de la maison de Hidden Hills, des gardiens de sécurité armés sont en place en tout temps.

Grâce à une mère porteuse, Kim Kardashian et Kanye West doivent accueillir leur troisième enfant, une fille, quelque part en janvier.