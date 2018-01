Les honneurs individuels dans la NFL

Déjà une autre saison régulière derrière nous dans la NFL ! Le temps file et avec les séries qui cognent à nos portes, il est temps de se prononcer sur les joueurs et entraîneurs les plus méritants à travers la ligue. Des blessures à des joueurs vedettes ont quelque peu saboté le bulletin final, mais les lauréats que suggère Le Journal n’ont certainement pas à rougir de leurs performances, au contraire. Les véritables honneurs seront connus dans quelques semaines, mais voici nos choix.

JOUEUR LE PLUS UTILE

Photo AFP

Tom Brady, quart-arrière

À 40 ans, la saison qu’a connue Brady est tout simplement phénoménale. Il domine ses pairs pour les verges (4577) et présente un formidable ratio de 32 passes de touchés contre seulement huit interceptions. Sa moyenne de 7,9 verges par passe est la plus élevée chez les quarts-arrières ayant lancé au moins 250 passes. Carson Wentz, des Eagles, aurait aussi été un choix logique, mais il a raté les trois derniers matchs des siens. L’infatigable Brady récoltera son troisième titre de joueur le plus utile, après ses consécrations précédentes de 2007 et 2010.

Mentions honorables :

Carson Wentz (quart-arrière, Eagles) : S’il n’était pas tombé au combat à la 14e semaine d’activités, il se sauverait fort probablement avec les grands honneurs. Au rythme qu’il a adopté et s’il se rétablit bien de sa blessure au genou, ce n’est que partie remise.

Antonio Brown (receveur, Steelers) : Les receveurs ne sont jamais considérés pour ce grand honneur, mais Brown est loin devant la compétition cette saison à sa position. En voilà un autre dont le parcours exceptionnel a été assombri par une blessure tardive.

Todd Gurley (porteur, Rams) : Gurley a été sensationnel à tous les niveaux et ce ne serait pas un vol s’il ravissait le titre à Tom Brady. Toutefois, les porteurs sont peu souvent considérés au même niveau que les quarts-arrières.

JOUEUR OFFENSIF

Photo AFP

Todd Gurley, porteur

Gurley a dominé la NFL au chapitre des touchés avec 19 (13 par la course et six par la passe). Après une deuxième saison en dormance, Gurley a tôt fait de rappeler que ce n’était qu’une anomalie et est plus que jamais déployé autant sur le jeu aérien que terrestre. Ses 64 réceptions constituent un sommet en carrière, tout comme les 2093 verges de la ligne de mêlée qu’il a accumulées. Gurley a réalisé de gros jeux de manière routinière, avec huit courses de 20 verges ou plus et 12 réceptions de 20 verges ou plus.

Mentions honorables :

Antonio Brown (receveur, Steelers) : Brown aurait assurément remporté la palme chez les receveurs s’il ne s’était pas blessé à la semaine 15, lui qui a capté 101 passes pour 1533 verges et neuf touchés. Un monstre !

Le’Veon Bell (porteur, Steelers) : Bell, malgré une moyenne par portée inférieure à ses habitudes (4 verges par course), a été dangereux comme toujours. Il termine au deuxième rang pour les verges de la ligne de mêlée (1946 verges).

Rob Gronkowski (ailier rapproché, Patriots) : La ligue regorge de productifs ailiers rapprochés, mais aucun ne s’approche du « Gronk ». Sa seule présence a presque fait oublier que Julian Edelman a raté toute la saison.

JOUEUR DÉFENSIF

Photo AFP

Xavier Rhodes, demi de coin

Rhodes ne représentera absolument pas un choix populaire, puisque la coutume veut que la NFL récompense souvent les joueurs défensifs s’étant démarqués au niveau des sacs du quart ou des pressions sur les quarts adverses. Rhodes, à première vue, ne présente pas des statistiques à couper le souffle (56 plaqués, deux interceptions), mais il a constamment freiné les meilleurs receveurs adverses cette saison. Il est le point central de la redoutable défensive des Vikings et les quarts-arrières osent peu le défier.

Mentions honorables :

Chandler Jones (ailier défensif, Cardinals) : Avec 17 sacs du quart, Jones remporte la palme dans la NFL. Les Cardinals n’ont rien gagné, mais Jones a été leur joueur le plus fiable et a de nouveau prouvé que son équipe a réalisé un coup fumant en obtenant ses services l’an passé.

Calais Campbell (ailier défensif, Jaguars) : Difficile de trouver un joueur ayant exercé plus d’impact que le vétéran Campbell dans la dernière cuvée d’agents libres. Ses 14,5 sacs ont démontré qu’il avait encore beaucoup à offrir.

Aaron Donald (plaqueur, Rams) : Donald pourrait pratiquement être élu résident permanent de cette rubrique. Avec 41 plaqués, 11 sacs et cinq échappés forcés, le plaqueur des Rams est constamment dérangeant.

RETOUR DE L’ANNÉE

Photo AFP

Keenan Allen, receveur

Après avoir raté 15 des 16 matchs l’an dernier, Keenan Allen est revenu sans la moindre rouille avec les Chargers. Il termine quatrième chez les receveurs avec 102 réceptions. Ses 1393 verges le placent au troisième rang. Même en 2015, une blessure au genou l’avait aussi tenu à l’écart pendant huit matchs. Tous les joueurs qui reviennent après une grave blessure méritent considération, mais à ce chapitre, difficile d’égaler la production monstre du receveur des Chargers. Allen en est déjà à sa cinquième saison, à 25 ans seulement.

Mentions honorables :

Jaylon Smith (secondeur, Cowboys) : Quand les Cowboys l’ont choisi au deuxième tour en 2016, plusieurs se demandaient s’il serait en mesure de poursuivre sa carrière. Smith l’a fait de brillante façon avec 81 plaqués et un sac.

Justin Houston (secondeur, Chiefs) : Houston est revenu en force après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur la saison précédente. Le secondeur a terminé avec 9,5 sacs. La défensive des Chiefs a connu des ratés, mais serait lamentable sans lui.

Case Keenum (quart-arrière, Vikings) : Il est toujours étrange de mettre en nomination un joueur qui n’a pas effectué un retour après une blessure, mais il y a toujours un candidat qui se faufile dans cette catégorie après avoir relancé sa carrière. Keenum est le prototype idéal.

RECRUE OFFENSIVE

Photo AFP

Kareem Hunt, porteur

Le porteur de ballon des Chiefs a connu un passage à vide en milieu de parcours, mais un début et une fin de saison gigantesques devraient lui permettre de récolter le titre de recrue offensive par excellence. Il a dominé chez les joueurs de première année avec 1782 verges de la ligne de mêlée. Ses trois courses de plus de 40 verges sont un sommet dans le circuit et Hunt a couru pour une excellente moyenne de 4,9 verges par portée. Les Chiefs ont été 6-0 quand il a franchi la barre des 100 verges au sol et 4-6 quand ça n’a pas été le cas.

Mentions honorables :

Deshaun Watson (quart-arrière, Texans) : N’eût été la blessure qui a mis fin prématurément à sa saison Watson serait l’élu, haut la main. Il a été tout simplement spectaculaire et sans lui, l’attaque des Texans a été exécrable.

Leonard Fournette (porteur, Jaguars) : Malgré trois matchs ratés, Fournette a terminé deuxième chez les porteurs recrues avec 1040 verges au sol. Son style robuste a fait passer l’attaque des Jaguars du mode finesse au mode physique.

Alvin Kamara (porteur, Saints) : Chaque fois que Kamara touche au ballon, de belles choses se passent et la menace d’un long jeu est réelle. Avec 1554 verges de la ligne de mêlée et 14 touchés, c’est une première saison plus que convaincante.

RECRUE DÉFENSIVE

Photo AFP

Marshon Lattimore, demi de coin

Quel solide repêchage pour les Saints ! Avec Lattimore et Alvin Kamara, ils ont littéralement transformé leur équipe. Lattimore a exercé un impact important dans la métamorphose d’une défensive passée du stade éternellement risible au stade soudainement plus que respectable. Ses chiffres ne crèvent pas tant les yeux (cinq interceptions, 52 plaqués), mais il a aussi rabattu 18 passes et la tertiaire des Saints n’est plus une passoire grâce à lui. Il se démarque de la compétition en n’ayant pas concédé le moindre touché et que des miettes en termes de verges gagnées contre lui.

Mentions honorables :

Tre’Davious White (demi de coin, Bills) : White a récompensé la foi de l’entraîneur-chef Sean McDermott avec quatre interceptions et 18 passes rabattues. On parle peu de lui parce que le marché de Buffalo n’est pas le plus médiatisé.

TJ Watt (secondeur, Steelers) : TJ Watt est en train de s’organiser pour devenir bien plus que le frère de JJ. Ses sept sacs représentent une belle contribution pour les Steelers, qui envoient rarement leurs secondeurs débutants dans la mêlée.

Marcus Williams (maraudeur, Saints) : Si Lattimore a retenu beaucoup l’attention, la contribution de Williams, un choix de deuxième ronde, ne doit pas passer sous silence avec 73 plaqués, quatre interceptions et sept passes rabattues.

ENTRAÎNEUR-CHEF

Photo AFP

Sean McVay, Rams

Les Rams sont passés du dernier au premier rang en termes de points marqués. Les 14 maigres points en moyenne qu’ils affichaient au tableau en 2016 sont devenus 29,9 points un an plus tard. En frais de transformation, on a rarement vu aussi un bond aussi prodigieux. Les Rams ont fait jaser en l’embauchant en raison de son jeune âge (31 ans), mais il faut maintenant l’appeler Monsieur ! McVay a vite gagné le respect des troupes par son génie créatif à l’attaque et il semble pratiquement impossible qu’il n’hérite pas du titre d’entraîneur-chef de l’année.

Mentions honorables :

Sean McDermott (Bills) : Qui dit mieux comme entraîneur-chef de première année qu’un pilote qui guide une équipe en séries après 17 ans d’absence ? McDermott a su prendre des décisions controversées et ses hommes l’ont suivi.

Doug Pederson (Eagles) : Pederson semble le mentor idéal pour Carson Wentz. Les Eagles sont efficaces à tous les niveaux et semblent entre bonnes mains pour les années à venir.

Mike Zimmer (Vikings) : Combien de pilotes se seraient servi des blessures à leur quart-arrière et leur porteur partant comme excuses ? Zimmer refuse les défaites et les compromis. Son style fougueux déteint sur ses joueurs, particulièrement avec la défensive pour laquelle il fait office de gourou.

5 RÉVÉLATIONS

1. Les Rams

C’était une chose de prédire qu’ils allaient s’améliorer avec un nouvel entraîneur-chef et une année d’expérience pour Jared Goff, mais peu ont osé imaginer une telle ascension. Et ça ne fait que commencer.

2. Les Jaguars

La tendance dans les dernières années était de croire que les Jaguars feraient un pas en avant, jusqu’à ce qu’ils voguent de déception en déception. Cette année était enfin la bonne et leur défensive est la meilleure du circuit.

3. Les Eagles

Il était prévisible que les Eagles allaient continuer de s’améliorer, mais de là à montrer un dossier de 13-3, il y avait toute une marge ! L’équipe montre une belle profondeur et a du talent à revendre.

4. Les bills

Il fallait voir la réaction de pur bonheur des joueurs dans le vestiaire et des partisans à Buffalo pour comprendre à quel point la léthargie sans séries pesait lourd autour de l’équipe. Quel soulagement !

5. Les Saints

On sait année après année que les Saints peuvent s’en sortir avec une fiche respectable grâce à une offensive à toute épreuve. C’est la tenue de la défensive qui a permis de franchir un pas de plus et de les ramener en séries.

5 DÉCEPTIONS

1. Les Giants

Après une campagne 2016 sous le signe de la renaissance, plusieurs les voyaient lutter pour la tête dans la coriace division Est. Un départ catastrophique et des blessures à des joueurs clés ont saboté les plans.

2. Les Raiders

Quelle vive déception que cette saison médiocre des Raiders ! L’attaque a régressé sous nos yeux et la défensive n’est toujours pas au point. Tout est là pour qu’ils rebondissent en 2018, mais ça reste à voir.

3. Les Seahawks

Les Seahawks ont-ils enfin compris que leur pari de miser sur une ligne offensive de piètre qualité a lamentablement échoué ? La défensive prend tranquillement de l’âge et la fenêtre se referme peu à peu.

4. Les Packers

Le retour d’Aaron Rodgers n’a pu sauver la mise et son absence prolongée a encore une fois prouvé à quel point l’ensemble de l’alignement est bien ordinaire sans son quart-arrière étoile aux commandes.

5. Les Buccaneers

Les Buccaneers progressaient de belle façon depuis trois ans et il était logique que cette croissance se poursuive avec une place en séries. Jameis Winston n’a pas évolué comme prévu.