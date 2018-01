Mes coups de cœur

On dit que «le trois fait le mois». Si c’est vrai, j’aimerais bien que 2018 multiplie les coups de cœur dans le domaine culturel comme l’a tant fait 2017 pour moi.

Il va sans dire que je ne vous donne pas ma liste pour vous l’imposer, bien au contraire. C’est pour le plaisir de partager ces petits bonheurs de la vie et dans l’espoir que vous nous partagiez aussi les vôtres.

***

À la télé

Sans conteste, la télésérie Lâcher prise. Une perle d’intelligence et d’humour aiguisé comme une fine lame. L’histoire d’une femme qui, comme beaucoup d’autres femmes et hommes, finira pas basculer dans le «burn out» et qui, à sa manière, vivra peu à peu une renaissance.

À la radio

Pas banale la vie – Animée par Isabelle Craig, c’est définitivement un véritable rayon de soleil. L’émission à écouter quand on a le moral bas et qu’on a besoin d’être inspiré par de vraies histoires de vies pas banales de gens comme vous et moi.

Au cinéma

Pieds nus dans l’aube. Réalisé par Francis Leclerc à partir d’un roman autobiographique de son illustre père, Félix Leclerc, ce film nous rentre le bonheur à la pelletée dans le cœur et la tête. Un antidépresseur sur pellicule garanti!

***

Au musée

La foisonnante et émouvante exposition Leonard Cohen – Une brèche en toute chose. Au Musée d’art contemporain de Montréal jusqu’au début avril. On en ressort transformé.

***

Côté livres

J’ai eu plusieurs coups de cœur en 2017, mais je m’arrêterai sur deux titres.

Éclats de femme de l’auteure et sexologue renommée Jocelyne Robert. C’est le récit enlevant de la rencontre improbable entre une jeune femme qui amorce sa vie d’adulte et une époque sans précédent d'effervescence politique dans les années 60-70 au sein d’un Québec qui, à l’époque, s’ouvrait sur tous les possibles.

Le gouvernement Lévesque Tome 2 – Du temps des réformes au référendum de 1980. Signé par l’historien Jean-Charles Panneton, cet ouvrage touffu vous plongera en plein cœur d’un gouvernement puissamment déterminé à changer le cours des choses sur de nombreux plans. Au moment où le Parti québécois vit un de ses passages les plus sombres, c’est une lecture qui refait la lumière sur une période débordante d’espoirs.

***

Mentions spéciales

Big, Little Lies (Petits secrets, grands mensonges). Réalisée par Jean-Marc Vallée, cette télésérie (aussi disponible en DVD) est un cadeau du ciel. Sans faire ma divulgâcheuse, je me limiterai à en dire ceci. En pleine vague de dénonciations de violences sexuelles, cette série, brillante et incisive, tombe à point nommé.

Éléphant – La mémoire du cinéma québécois. Une oeuvre exceptionnelle, colossale, essentielle et accessible de restauration et de numérisation de longs-métrages québécois, toutes époques confondues.