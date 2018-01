Mikaël Grenier aux 24 Heures de Daytona

Le pilote Mikaël Grenier participera aux 24 Heures de Daytona, une épreuve d’endurance qui aura lieu les 27 et 28 janvier sur le Daytona International Speedway, en Floride.

Pour l’occasion, le pilote de Stoneham sera au volant d’une Mercedes aux couleurs de l’équipe Riley Motorsports. Il s’agira d’une deuxième course d’une journée pour Grenier, qui aussi disputé les 24 Heures de Spa-Francorchamps, en Belgique, en juillet dernier.

Il est enthousiaste à l’idée de prendre le volant en janvier. «C’est un événement intéressant puisqu’il coupe un peu l’hiver en deux, a indiqué mercredi le pilote de 25 ans, qui était en direction de la Floride pour participer aux essais à Daytona. Normalement, en hiver, il ne se passe pas grand-chose.»

Grenier sera appuyé par trois coéquipiers en Floride, mais il n’a pas pu révéler leur identité puisque son équipe n’a toujours pas fait d’annonce officielle.

Le Québécois a hâte de s’attaquer aux particularités de la course d’endurance floridienne. «C’est une piste bien connue. Nous faisons les deux boucles de l’ovale, mais aussi le circuit routier à l’intérieur, a-t-il expliqué. Contrairement à la Belgique, les voitures prototypes courront avec nous. Ce sera un challenge de plus.»

«L’objectif est toujours de gagner, mais ce n’est pas évident dans une course de 24 heures, a-t-il ajouté. Il ne faut avoir aucune malchance, aucun accrochage et, en plus, ce sera la première fois que je piloterai une voiture Mercedes.»

Grenier s’est distingué en 2017 en étant sacré champion d’Europe au Super Trophée Lamborghini, en compagnie de son coéquipier chez Antonelli Motorsport, l’Italien Loris Spinelli. En 2016, il a pris le quatrième rang du classement des conducteurs de la Coupe Porsche Carrera en Italie.

Lance Stroll sera aussi de la course en Floride. Celui qui vient de compléter sa première campagne chez Williams en Formule 1, conduira une voiture Oreca 074 de la formation Jackie Chan DC Racing, dans la catégorie des LMP2. Il en sera à une deuxième participation à cet événement auquel il avait pris part en 2016 avec l’équipe de Chip Ganassi.