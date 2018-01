Plus de 638 000 écoutes pour Laurence Nerbonne

Malgré le succès de son album XO au Québec, Laurence Nerbonne n’avait pu faire mieux sur Spotify que 150 000 écoutes pour la pièce Montréal XO. Deux semaines avant le réveillon, elle a mis en ligne une reprise d’All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey. Résultat : 638 000 écoutes en date de mercredi.

Dire qu’elle a enregistré cette reprise pour s’amuser.

« Je l’ai fait à la blague parce que c’est ma chanson de karaoké préférée et mes amis me niaisent avec ça. Finalement, en travaillant dessus, je la trouvais pas pire. Je l’ai fait écouter à mes amis et ce n’était plus une blague. »

Elle assure cependant qu’elle n’a pas l’intention d’enregistrer un album de Noël, même si la chanson festive est à la mode chez les jeunes artistes. Pour preuve, le duo Milk and Bone a repris cette année Santa Tell Me, d’Ariana Grande, après avoir offert des relectures de plusieurs classiques des Fêtes en 2016.

« Noël est très tendance. Avant, c’était pour les artistes en fin de carrière. Maintenant, on est décomplexé et on s’en fout. »

Doit-on attribuer le succès de la reprise de Nerbonne au pouvoir d’une chanson de Noël ? Plutôt celui d’une chanson en anglais, croit-elle.

« C’est important que les gens sachent que c’est dur de faire de la musique en français parce qu’il y a moins de gens qui l’écoutent. Et si moins de gens l’écoutent, un jour ça va peut-être disparaître. Alors il faut continuer d’en faire et d’en écouter. »

Sur des sites d’écoutes en continu comme Spotify, une chanson en anglais sera toujours plus facile à repérer par le biais des listes d’écoute. Mais Laurence Nerbonne espère que les choses vont s’améliorer.

« Je sais qu’il y a des gens, à Spotify, qui travaillent à changer ça. Présentement, la musique québécoise est un peu bloquée. »

La France

En attendant que ça débloque, Laurence Nerbonne ne reste pas les bras croisés. Au cours des derniers mois, elle a commencé à travailler sur le successeur de XO tout en gardant un œil sur la France, où le single La nuit est à nous sera lancé en janvier.

La pertinence d’y proposer aussi son album dépendra de l’intérêt que suscitera la chanson. « Ça me tente de jouer à l’international », dit Nerbonne.

C’est la maison de disques Wagram (Corneille, Caravan Palace) qui supervise l’offensive française. « Ce sont eux qui sont venus vers moi. Ils croient que ça peut fonctionner. »