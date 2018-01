Porter la couleur de l’année

Ultra violet. C’est LA couleur de l’année selon Pantone. Vous la voyez déjà partout : en déco, dans la mode et en cosmétique. Elle figure déjà au rang des couleurs maquillage des plus grandes marques. Mais comment porter cette couleur imposante avec goût ? L’artiste-maquilleur Étienne Bergeron, qui maquille notamment Kim Rusk, Anouk Meunier, Mariana Mazza, Katherine Levac et Isabelle Racicot, nous livre ses conseils.

Sur les yeux

Le violet s’agence particulièrement bien avec des yeux pers parce que le mauve fait ressortir le vert des yeux. Si vous avez les yeux verts ou bruns, ça va très bien. L’agencement du violet est moins heureux avec des yeux bleus.

On peut la jouer avec un look total mauve en appliquant un fard sur toute la paupière mobile en misant sur une teinte plus foncée dans le creux de l’œil. On peut aussi choisir de maquiller son œil comme d’habitude et de simplement venir appliquer un eyeliner mauve dans la muqueuse à l’intérieur de l’œil. Ça fait automatiquement ressortir l’éclat de l’œil.

Si vous n’osez pas utiliser un mascara mauve sur les cils, vous pouvez utiliser votre produit noir habituel et simplement venir colorer la pointe des cils avec un mascara mauve foncé.

Sur les lèvres

Le violet sur les lèvres s’agence bien à tous les teints sans restriction. Si vous avez le teint pâle, on le rehausse avec un peu de poudre bronzante et on structure la pommette d’un peu de corail. On privilégie un rouge à lèvres mat. Un produit lustré est plus intense et moins portable.

Sur les cheveux

Pour les cheveux, on mise davantage sur les reflets que sur un look total. Le mauve s’agence aussi bien avec un blond platine qu’un brun. Il existe des produits lavables très accessibles qui donnent un côté funky très Coachella.

Sur les ongles

C’est l’endroit de toutes les audaces. Si les teintes plus néon sont en vogue pendant la période estivale, l’hiver, on retrouve davantage de teintes plus foncées. Les effets métalliques et nacrés sont très présents cette saison.

