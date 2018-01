Sortir le bacon pour se réchauffer!

Il fera beau, il fera chaud et il fera bon dans nos cuisines en 2018 ! Ça promet d’être magique dans les assiettes. Comme il fait un froid polaire en ce moment, on a le droit de s’offrir un peu de gras. Et le bacon n’est-il pas le candidat par excellence ? Avec ses arômes de fumée douce que l’on aime tant, il a même été vu ces dernières années dans des tablettes de chocolat, des desserts au caramel, du ketchup et des beignes... Cela m’avait bien fait sourire. Heureusement une mode, ça passe.

Le bacon en tranches se trouve maintenant en version moins salée, bio et provenant de porcs élevés sans trop de stress. Lisez bien les indications sur les paquets et parlez-en avec votre boucher.

Le bacon avec sa saveur typique apporte une touche de réconfort à tous les plats. Voici donc deux recettes qui en contiennent. Une soupe réconfortante de légumineuses légèrement épicée, avec en prime des tranches de bacon croquantes pour lui apporter un goût profond. Cela rend de bonne humeur. Et une salade chaude de champignons au bacon avec un petit pot de chutney rendra toute la tablée heureuse.

Profitons du froid pour nous sentir moins coupables devant le bacon.

Soupe de légumineuses rapide au bacon

Photo courtoisie

Assurez-vous de bien éponger le gras du bacon cuit entre des papiers absorbants avant de le mettre dans la soupe. Sans le bacon, voici une belle soupe végétarienne.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min

Ingrédients

1 c. à s. d’huile végétale

1 gros oignon, en dés

1 branche de céleri, hachée

1 carotte pelée, hachée

1 tranche de courge pelée, en dés

1 gousse d’ail hachée

2 L (8 tasses) de bouillon de légumes

500 ml (2 tasses) de lentilles en conserve, égouttées

500 ml (2 tasses) de haricots blancs en conserve, égouttés

1 piment fort, finement haché

1 branche de romarin

2 branches de thym

4 tranches de bacon

Sel

Méthode

1. Dans une casserole, faire chauffer l’huile. Ajouter l’oignon, le céleri, la carotte, la courge et l’ail. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Ajouter le bouillon de légumes et porter à ébullition, en remuant.

2. Ajouter les lentilles, les haricots blancs, le piment, le romarin et le thym. Réduire le feu au minimum et laisser mijoter 40 minutes.

3. Pendant ce temps, dans un poêlon, faire revenir les tranches de bacon environ 10 minutes en les retournant souvent. Retirer du feu. Transférer les tranches de bacon sur du papier absorbant.

4. Ajouter les tranches de bacon dans la soupe 20 minutes avant la fin de la cuisson.

5. Retirer le thym et le romarin de la soupe. Servir la soupe très chaude avec du pain frais.

Salade chaude de champignons au bacon

Photo courtoisie

Tout est bon dans ce plat simple. Il peut être servi en entrée ou en accompagnement d’un plat de poulet ou autre viande. Le chutney peut être remplacé par un confit d’oignon.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min

Ingrédients

2 c. à s. d’huile végétale

1 c. à s. de beurre

4 échalotes, finement hachées

450 g (1 lb) de champignons frais, en quartiers

1 pincée de poudre de curry fort

6 tranches de bacon cuites, émiettées

500 ml (2 tasses) de votre chutney préféré

Méthode

1. Dans une grande poêle, faire fondre le beurre dans l’huile. Ajouter les échalotes et faire revenir à feu moyen 5 minutes. Ajouter les champignons. Saupoudrer de poudre de curry et faire revenir environ 10 minutes.

2. Ajouter le bacon émietté et cuire 5 minutes.

3. Servir bien chaud, accompagné de chutney.