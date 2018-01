Stingray met la main sur Qello Concerts

Stingray poursuit sa croissance par acquisitions en achetant la compagnie américaine Qello Concerts, qui est le «plus important fournisseur de concerts et de documentaires musicaux sur demande par abonnement au monde».

L’entreprise montréalaise a souligné mercredi par communiqué que Qello Concerts est «le Netflix des concerts et des documentaires musicaux» avec des abonnés dans 160 pays.

Stingray a mentionné que cette acquisition lui permet de se doter d’une «grande expertise organisationnelle» et d’augmenter son offre en vidéo sur demande par abonnement (VSDA), un secteur en pleine expansion, selon elle.

«L’acquisition de Qello Concerts confirme notre position de chef de file mondial des services de VSDA et marque une suite logique au lancement récent des chaînes Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Karaoke par des fournisseurs internationaux d’envergure tels qu’Amazon Channels et Comcast», a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray.

«Cette entente constitue une façon supplémentaire de remplir notre mission: devenir la première destination des consommateurs du monde entier à la recherche de la meilleure musique sur toutes les plateformes et sur l’ensemble de leurs appareils numériques», a-t-il ajouté.

Les concerts diffusés par Qello Concerts sont accessibles par ordinateur, par téléphone cellulaire ou par télévision intelligente, sur son site web ou par l’intermédiaire d’Amazon Channels, Apple TV, Roku, Google TV ou Samsung Smart TV.

Avec cette transaction dont le montant n'a pas été divulgué, Stingray poursuit sa croissance basée sur l’acquisition de concurrents. Il s’agit de la cinquième prise de contrôle depuis le printemps dernier pour l’entreprise spécialisée dans la diffusion de musique, puisqu’elle a déjà mis la main sur Yokee Music et C Music Entertainment en mai, ainsi que sur SBA Music PTY et Satellite Music Australia PTY en juillet 2017.